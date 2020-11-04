فوكس نيوز:بايدن يقترب من الفوز بأريزونا

أفادت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن هناك توقعات بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا فيما يتجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لحسم ولاية وايومينج.وفاز المرشح الديمقراطى بولايتي نيويورك وكولورادو، فيما نجح ترامب فى ولاية أوهايو و18 مقعدا في المجمع الانتخابي.وأشارت القناة الأمريكية إلى أن بايدن يقترب من الفوز بولاية هاواي، مضيفة أن هناك توقعات بفوزه بولاية أريزونا، وفقًا لما نقلته فضائية «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.