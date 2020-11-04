نتائج أولية.. تقدم ترامب فى ولاية تكساس بنسة 50.7%

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المرشح الرئاسي جون بايدن في ولاية تكساس، حيث تقدم الرئيس الأمريكي بنسبة 50.7% من إجمالي عدد المصوتين في الولاية.وبدأت مراكز الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في إغلاق أبوابها أمام الناخبين في يوم اختيار رئيس الولايات المتحدة، وأغلقت منذ قليل أبواب مراكز الاقتراع في أغلب الولايات التي جرى فيها عملية الاقتراع.