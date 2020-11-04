ترامب يقلب النتيجة ويتقدم فى فلوريدا بعد فرز 81%

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب عكس الاتجاه في ولاية فلوريدا، وتقدم فيها بعد فرز 81% من الأصوات.وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، متشائمة فيما يخص نتائج التصويت في ولاية فلوريدا.فيما أكد مسؤول بحملة بايدن الانتخابية: "إنه وضع صعب بالنسبة لنا، لكن الناس ما زالوا يصوتون هناك".واتهم المرشح الديمقراطي الجمهوريين بالتشويش على سير العملية الانتخابية، لكن قال إنه يثق في نزاهة العملية الانتخابية.وصرح بايدن للصحفيين بأنه حال فوزه في ولاية فلوريدا فإنه قد حسم أمر الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه عليهم الانتظار حتى النهاية وعدم إصدار أحكام مسبقة.وأشارت "سي إن إن" إلى أنه وفي هذه الساعة، تعمل حملة بايدن بشكل عاجل لجذب المزيد من الأشخاص إلى صناديق الاقتراع في عدة أماكن من بينها فلوريدا الرئيسية، بما في ذلك منطقة ميامي ديد وجاكسونفيل وتامبا - منطقة سانت بطرسبورج.