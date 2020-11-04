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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-11-2020

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:03 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 4-11-2020، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره في مواجهة الجنيه المصري في سوق تداول العملات، بعد أن بلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-11-2020

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، ووصل ببنك مصر إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي حقق استقرار ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغت العملة السعودية داخل البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر السعر في بنك عودة عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

ويغطى الريال السعودي بالذهب كما انه قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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