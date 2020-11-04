أسوشيتد برس: انتخابات الرئاسة شهدت أطول طوابير في تاريخ أمريكا

شهدت الانتخابات الأمريكية إقبالًا كثيفًا، ليمتد إلى طوابير طويلة من الناخبين الذين انتظموا للتصويت في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، في تقرير اليوم إنه تم رصد طوابير طويلة من الناخبين في جميع أنحاء الولايات الأمريكية، وهو أمر غير معتاد، لافتة إلى ورود تقارير متفرقة عن فتح مراكز الاقتراع في وقت متأخر في بعض المناطق.وأشارت الوكالة إلى وجود مشكلات أخرى، أيضًا، تتعلق بمعدات التصويت في مقاطعات جورجيا وأوهايو وتكساس.وأوضحت أسوشيتد برس أنه بشكل عام بدا أن الأمور تسير بسلاسة في معظم الأماكن حيث ينتظر الناخبون المتحمسون بصبر للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.