13 إصابة بكورونا في موريتانيا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:57 م
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 أشخاص.
وذكرت الوزارة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد إجراء 616 فحصًا تبين إصابة 13 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7738 حالة، منها 7450 حالة شفاء، و164 وفاة.
وذكرت الوزارة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد إجراء 616 فحصًا تبين إصابة 13 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7738 حالة، منها 7450 حالة شفاء، و164 وفاة.