13 إصابة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 7 أشخاص.وذكرت الوزارة في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بعد إجراء 616 فحصًا تبين إصابة 13 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7738 حالة، منها 7450 حالة شفاء، و164 وفاة.