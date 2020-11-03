نائبة بايدن تحث الأمريكيين على التصويت بكثافة لصالحهم

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أكدت كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أن جو بايدن يُدرك جيدًا الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة وتداعيات تفشي فيروس كورونا.وقالت هاريس في خطاب لها من ولاية ميتشجان، إن جو بايدن تحلى بالشجاعة اللازمة في دفاعه عن حياة ذوي البشرة السمراء، مشيرة إلى أن كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك، داعية المواطنين إلى التصويت اليوم في الانتخابات.وأضافت هاريس: "أدعوكم للذهاب للتصويت بكثافة، والخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير".وقالت هاريس إن المرشح لانتخابات الرئاسة بايدن تعلم من التاريخ الأمريكي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق، كما يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأمريكيين.وطالب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، الثلاثاء، بسرعة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتي يواجه فيها منافسه الديمقراطي جو بايدن، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيو