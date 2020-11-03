فينيا: نعمل مع الشركاء الدوليين لمحاربة الإرهاب والتطرف

تفقد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، موقع الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا، مساء الإثنين، ورافقه وزير الداخلية كارل نيهمر وحاكم فيينا ميخائيل لودفيج، حيث قاموا بوضع الزهور في مكان مقتل المدنيين الأبرياء في الحادث.وأعلنت النمسا، اليوم الحداد العام في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي ولمدة ثلاثة أيام.من جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أن جمهورية النمسا ستظل دائمًا أمة للتنوع والحوار والاحترام لبعضها البعض، مشيرا إلى حالة الحزن التي تعم البلاد بعد وقوع العديد من القتلى والجرحى.وأشار البيان الى التعاطف الكبير مع الضحايا والمصابين وأقاربهم في هذه الساعات الصعبة بشكل خاص بالنسبة لجمهورية النمسا، متوجها بالشكر الجزيل إلى قوات الأمن لتصفية القاتل ورعاية الجرحى وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأشخاص.وأضاف البيان أنه يجري العمل بأقصى سرعة لتوضيح الموقف بشكل أكبر وكشف خلفية الجريمة وتأمين الوضع فى البلاد بشكل أكبر.ولفت البيان إلى أن جمهورية النمسا تدافع عن الحرية والديمقراطية وقيم التعايش بعزم وبكل الوسائل الضرورية، وأنها ستعمل مع شركائها وأصدقائها الدوليين لمحاربة الإرهاب والتطرف.