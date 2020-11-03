رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فينيا: نعمل مع الشركاء الدوليين لمحاربة الإرهاب والتطرف

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:54 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
أ ش أ
طباعة
تفقد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الثلاثاء، موقع الهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط فيينا، مساء الإثنين، ورافقه وزير الداخلية كارل نيهمر وحاكم فيينا ميخائيل لودفيج، حيث قاموا بوضع الزهور في مكان مقتل المدنيين الأبرياء في الحادث.

وأعلنت النمسا، اليوم الحداد العام في البلاد على ضحايا الهجوم الإرهابي ولمدة ثلاثة أيام.

من جانب آخر، ذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أن جمهورية النمسا ستظل دائمًا أمة للتنوع والحوار والاحترام لبعضها البعض، مشيرا إلى حالة الحزن التي تعم البلاد بعد وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وأشار البيان الى التعاطف الكبير مع الضحايا والمصابين وأقاربهم في هذه الساعات الصعبة بشكل خاص بالنسبة لجمهورية النمسا، متوجها بالشكر الجزيل إلى قوات الأمن لتصفية القاتل ورعاية الجرحى وإنقاذ حياة عدد لا يحصى من الأشخاص.

وأضاف البيان أنه يجري العمل بأقصى سرعة لتوضيح الموقف بشكل أكبر وكشف خلفية الجريمة وتأمين الوضع فى البلاد بشكل أكبر.

ولفت البيان إلى أن جمهورية النمسا تدافع عن الحرية والديمقراطية وقيم التعايش بعزم وبكل الوسائل الضرورية، وأنها ستعمل مع شركائها وأصدقائها الدوليين لمحاربة الإرهاب والتطرف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

أول تعليق من درة عن كونها «ضرة» بعد زواجها

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟