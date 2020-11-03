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مصر

الذكور أم الإناث؟.. «الإحصاء» يكشف نسبة المواليد الأعلى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:22 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد المواليد الذكور في مصر هي الأعلى مقارنة بالإناث، إذ تبلغ نسبتهم 51.1% من إجمالي مواليد الجمهورية خلال عام 2019 بعدد 1.179 مليون مولود ذكر مقابل 1.125 مليون مولود من الإناث.

وسجلت جميع محافظات الجمهورية تفوقًا في أعداد المواليد الذكور، حيث جاءت في الصدارة محافظة القاهرة بعدد 107.8 ألف مولود ذكر مقابل 103.2 ألف مولودة، يليها محافظة الجيزة بعدد 102 ألف مولود مقابل 97.4 ألف مولودة، ثم محافظة الشرقية بعدد 83.2 ألف مولود مقابل 79.3 ألف مولودة، الدقهلية 69.2 ألف مولود مقابل 66.5 ألف مولودة، الاسكندرية 56.2 ألف مولود مقابل 53.6 ألف مولودة.

كما تخطت أعداد المواليد الذكور نظيرتها من الإناث بمحافظات الصعيد، في محافظة المنيا بلغ عدد المواليد الذكور 82.093 ألف مولود مقابل 78.203 ألف مولودة، سوهاج 78.035 ألف مولود مقابل 74.203 ألف مولودة، أسيوط 69.6 ألف مولود مقابل 66.7 ألف مولودة، الفيوم 49.1 ألف مولود مقابل 46.4 ألف مولودة.

يشار إلى أن عدد مواليد الجمهورية قد بلغ 2.304 مليون مولود خلال عام 2019 مقابل 2.382 مليون مولود خلال العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 3.3%، كما بلغ معدل المواليد 23.3 فى الألف عام 2019 مقابل 24.5 فى الألف عام 2018 بانخفاض قدره 1.2 فى الألف.

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