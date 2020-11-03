زيادة أعداد المعتقلين بسجون تركيا إلى 291 ألفًا

كشف معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع عدد المعتقلين بسجون تركيا إلى 291 ألفًا و546 شخصا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 %، في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018.وأوضح البيان أن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي.ويرتفع عدد المعتقلين بسجون تركيا بشكل متكرر كل عام، ففي عام 2010 كان يعتقل 163 شخصًا من كل مائة ألف، وفي عام 2018 ارتفعت النسبة لـ 323 شخصا لكل مائة ألف، وفي عام 2019 أصبح يعتقل 351 شخصا من كل مائة ألف، وهو معدل مرشح للزيادة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وأضاف البيان أن 430 طفلا معتقلا متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون في السجون التركية.