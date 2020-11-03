إيطاليا تدين الهجوم الإرهابى في فيينا

أدانت إيطاليا هجوم فيينا وأكدت أنه لا مجال للكراهية في أوروبا، حسبما أفادت فضائية "العربية".فيما قالت الشرطة النمساوية إن هجومًا وقع في فيينا مساء الاثنين وتم تنفيذه في ستة مواقع، وقُتل شخص وأصيب عدد أخر بينهم شرطي.كانت الشرطة قد ذكرت على تويتر إنها أردت أحد الجناة قتيلًا بعد إطلاق النار عليه.