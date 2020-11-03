رئيس الوزراء الهندى يدين الهجوم على جامعة كابول

دان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم على جامعة كابول في أفغانستان، مؤكدًا أن الهند ستواصل دعم هذا البلد في محاربة الإرهاب.وكتب مودي على "تويتر": "أدين بحزم الهجوم الإرهابي الشنيع على جامعة كابول وصلواتنا على عائلات الضحايا والجرحى ونحن سنواصل دعم كفاح أفغانستان الشجاع ضد الإرهاب".ذكر أن مسلحين هاجموا جامعة كابول أمس الاثنين وأسفر الهجوم عن سقوط 19 قتيلا وأكثر من 20 جريحا.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.