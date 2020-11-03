4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

أعلن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إصابات جديدة في صفوف الدوري الإنجليزي.وقال الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في بيان له، إن هناك أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أحدث فحوص خضع لها اللاعبون والأطقم الفنية، الأسبوع الماضي.وأشار البيان إلى أن "المصابين سيتم عزلهم ذاتيا لعشرة أيام"، بحسب "رويترز".وأضاف البيان: "يؤكد الدوري الممتاز، اليوم، أن 1446 من اللاعبين والأطقم الفنية خضعوا لفحوص بين 26 أكتوبر وأول نوفمبر للكشف عن فيروس كورونا.. وظهرت بينهم أربع حالات إصابة جديدة بكوفيد-19".وأصيب 48 إجمالا بالعدوى في تسع جولات من الفحوص منذ انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر.