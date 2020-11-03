7 أطعمة تحسن المزاج

المكسرات:



البيض:



الأسماك المملحة:



الفاكهة المجففة:



فول الصويا:



الشيكولاتة:



الفلفل الحار:



قد يتسبب انخفاض مستوى هرمون "السيروتونين" في الدم، في آثار سلبية على مزاج الأشخاص.المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.البيض من الأطعمة الغنية بـ"فيتامين د"، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيفوتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الإجهاد.هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضًا على حمض التربتوفان.تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.