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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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7 أطعمة تحسن المزاج

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:39 ص
الفلفل الحار
الفلفل الحار
وكالات
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قد يتسبب انخفاض مستوى هرمون "السيروتونين" في الدم، في آثار سلبية على مزاج الأشخاص.

ولمواجهة هذه المشكلة، نصحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بتناول 7 أطعمة طبيعية تساعد على تحسين المزاج، وهي:

المكسرات:
المكسرات (الجوز أو الكاجو أو اللوز) هي الوجبة الخفيفة المثالية لتحسين مزاجك، وتحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني مهم لإنتاج السيروتونين.

البيض:
البيض من الأطعمة الغنية بـ"فيتامين د"، والذي يساعد في إنتاج السيروتونين.

الأسماك المملحة:
توفر أسماك الرنجة هرمون السيروتونين، وتُعتبر غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يقال إنها تساعد في الاكتئاب الخفيف

الفاكهة المجففة:
وتحتوي هذه الفاكهة على التربتوفان والمغنيسيوم مما يساعد على القدرة للتعامل مع الإجهاد.

فول الصويا:
هو مصدر بروتين عالي الجودة ويحتوي أيضًا على حمض التربتوفان.

الشيكولاتة:
تحتوي على التربتوفان الذي يساعد على تحسين المزاج، ولكن يجب تناولها باعتدال لاحتوائها على الكثير من السكر والدهون.

الفلفل الحار:
يحتوي على الكابسيسين، وهو مكون نشط في الفلفل يجعله حارا ويتم إطلاق الإندورفين في الجسم بشكل طبيعي كرد فعل على التهيج الناجم عن الطعام الحار.

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