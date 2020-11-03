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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 3-11-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:24 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 3-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنوك المحلية الاجنبية أمام الجنيه المصري، فيما استقر سعره في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 3-11-2020
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 180 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الاهلي المصري ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.47، أما في مصرف ابوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.

أسعار اليورو
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي اليوناني سجل للشارء 18.19 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.37، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك عودة للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.

وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 1822 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك كريدي أجريكول انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38.
يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 3-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنوك المحلية الأجنبية أمام الجنيه المصري، فيما استقر سعره في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38. 

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 3-11-2020
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 180 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.35، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.47، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.

أسعار اليورو
كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.37، كما تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك عودة للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.38، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 1822 جنيه وللبيع 18.44، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك كريدي أجريكول انخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.38.

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