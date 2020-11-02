شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي يقع في ساحة شويدنبلاتز.





استسلم 4 من أفراد الخلية الإرهابية التي نفذت الهجوم على كنيس يهودي بالنمسا، لقوات الأمن بعد أن حاضرتهم من كل اتجاه.وأظهرت لقطات مصورة لحظة استسلام أفراد الخلية الإرهابية وهم مجردون من ملابسهم وملقاة على الأرض؛ للتأكد من تسليم أسلحتهم والمتفجرات التي بحوزتهم، فيما قتل أحد منفذ الهجوم خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 7 جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي بالعاصمة فيينا.