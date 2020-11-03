إحلال وتطوير.. قطار «حياة كريمة» يصل مدارس الصعيد

تنفذ الحكومة مشروعات ضخمة لرفع كفاءة البنية الأساسية بمحافظات الجمهورية وتحديدًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".وتحظى خدمات التعليم بنصيب كبير من الاستثمارات المخصصة لصالح المبادرة، والتى استعرضها تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على النحو التالي:وفي إطار المبادرة تم تطوير مدرسة عرب القداديح للتعليم الأساسى بمحافظة أسيوط بتكلفة 3 ملايين جنيه، لتوسعة 13 فصلًا دراسيًا.إنشاء 22 فصلًا جديدًا بمدرسة فوزى عبد الرحيم على سليمان للتعليم الأساسى بقرية تاسا بأسيوط بتكلفة 9 ملايين جنيه.إنشاء 44 فصلًا بمدرسة حوشة شقلقيل بقرية المعابدة الغربية بأسيوط بتكلفة 8.6 مليون جنيه.إنشاء 9 فصول جديدة بمدرسة عبد التواب المأذون الإعدادية بقرية جزيرة الأكراد بتكلفة 5 ملايين جنيه.إحلال جزئى لـ10 فصول بمدرسة عزبة حليم الابتدائية بقرية كوم الشهيد بتكلفة 4.1 مليون جنيه.إحلال جزئى لعدد 13 فصلًا بمدرسة الشهيد أحمد عبد المحسن الابتدائية بقرية درنكة بتكلفة 4.5 مليون جنيه.توسيع مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة بنى سويف الجديدة لاستيعاب زيادة الطلاب بتكلفة 43.7 مليون جنيه.إنشاء 22 فصلًا بطاقة استيعابية 880 طالبًا بالمدرسة المصرية اليابانية بساحل طهطا بسوهاج بتكلفة 25 مليون جنيه.