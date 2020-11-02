باحثة: التصوف يمتلك الحلول لما يسمى بـ«صراع الحضارات»

شاركت الدكتورة أسماء بيجيت، الباحثة في التصوف، الأستاذة في السياسة والتاريخ ببريطانيا، في فعاليات الملتقى الصوفي العالمي الـ15 الذي ينظم افتراضيًا هذا العام، حيث أكدت أن تجاوز الأزمات الراهنة يحتاج منا الى فكر متفائل ونظرة كونية، مبينة أن القيم الصوفية قادرة على رفع التحديات التي تواجه الإنسانية، مضيفة أن التصوف يمتلك الحلول لما يسمى صراع الحضارات.وتابعت بيجيت أن العالم يعيش حاليًا حالة من تضارب الأفكار والقيم الحياتية والمعيشية ولا سبيل للخروج من هذا كله، إلاّ التصوف الذى يعلى من القيم المعنوية والأخلاقية للإنسان ويجعله قادرًا على مواجهة التحديات والأزمات.