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حوادث

حبس سائق «ميكروباص دهس «سوزوكي» تقل أطفال بالبدرشين (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:06 م
حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل وسوزوكي
ندى حمدي
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أجرت نيابة البدرشين تحقيقات موسعة، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بنقل وسوزوكي كانت تقل مجموعة أطفال متوجهة لمعهد أزهري بالبدرشين، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأمرت النيابة بحبس سائق السيارة الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسببه في الحادث واصطدامه بالسيارة السوزوكي نتيجة لسيره بسرعة جنونية، ووجهت له النيابة اتهامات القتل الخطأ والإصابة الخطأ والرعونة والإهمال ما أدى لوقوع الحادث.

وقررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعي لأخذ عينة دماء وإجراء تحليل مخدرات فيما قررت صرف سائق السيارة النقل بعد سماع أقواله لعدم صلته بالواقعة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء خروج السيارة السوزوكي من محطة بنزين لعبور الطريق تقل عددا من الأطفال متوجهين لمعهد أزهري قدم ميكروباص مسرعا ليطيح بها لتصطدم بأخرى نقل قادمة من الاتجاه المقابل، ولقى سائق السيارة السوزوكي مصرعه وطفلين من مرافقيه وسيدة وشخص خامس.

وفرغت النيابة مقطع فيديو يرصد لحظة الحادث وقررت إرساله للمساعدات الفنية لتفريغ محتواه وتحديد المسئول عن الواقعة وكافة ملابساتها.

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