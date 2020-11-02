القوات التركية تخلي أكبر قاعدة مراقبة لها في سوريا

أعلنت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الاثنين، أن القوات التركية أخلت بشكل كامل نقطة مورك في ريف حماة الشمالي أكبر نقطة تتمركز فيها في سوريا.وقالت مصادر محلية في بلدة مورك، أن عشرات السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل معدات لوجيستية وعوارض إسمنتية غادرت فجر اليوم الاثنين بشكل كامل نقطة مورك العسكرية التركية في ريف حماة الشمالي التي أصبحت محاصرة من قبل الجيش السوري منذ أكثر من عام.وأضافت المصادر أن العمل على فك القاعدة خلال اليومين الماضيين استمر على مدار الـ24 ساعة.وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن الآليات الهندسية التابعة للجيش السوري سوف تقوم اليوم بإزالة جميع السواتر الترابية التي وضعتها القوات التركية في محيط القاعدة الملاصقة للطريق الدولي دمشق - حلب.وشهدت القاعدة التركية خلال الشهرين الماضيين مظاهرات شارك فيها المئات من السوريين مطالبين برحيل القاعدة العسكرية التركية التي تعتبر أكبر قاعدة للجيش التركي.