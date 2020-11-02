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منوعات

علماء روس يقيمون خطر الإصابة بمتلازمة «VEXAS» الجديدة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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علق علماء روس في مقابلة مع صحيفة "فيتشير نايا موسكفا"، على تقارير عن متلازمة "VEXAS" الجديدة، التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة المريض في 40% من الحالات، وأشاروا إلى أن مثل هذا المرض لم تتم مواجهته بعد في روسيا، وأنه ليس بخطورة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس قسم الأمراض المعدية وعلم الأوبئة في جامعة "بيروغوف" الروسية الوطنية للبحوث الطبية، فلاديمير نيكيفوروف، أنه لم يسمع بهذا المرض من قبل، وقال: "هذا مرض وراثي بحت هذا كل شيء. لا علاقة له بالعدوى وفيروس كورونا المستجد".

بدوره، أعرب الأستاذ الدكتور ألكسندر كارابينينكو، دكتور في العلوم الطبية عن رأي مفاده "أن متلازمة "VEXAS"، على ما يبدو ليست شائعة جدًا في الممارسة العملية، حيث لا يُعرف الكثير عنها في روسيا"، وأضاف "الآن هناك فيروسات جديدة الإنسان لم يطور مناعة ضدها، من المحتمل أن تكون خطيرة على حياة الإنسان، تتطور بنفس الطريقة مع فيروس كورونا المستجد".

نُشرت الدراسة حول متلازمة "VEXAS" سابقًا في مجلة "New England Journal of Medicine"، ويعاني المرضى المصابون بهذه المتلازمة من مرض التهابي ذاتي، حيث تظهر عليهم الحمى، وتتشكل خثرات بنشاط، بالإضافة إلى عملية التهابية في أنسجة الغضاريف والرئة.

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