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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 2-11-2020 فى البنوك المصرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:27 ص
جريدة الدستور
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الاثنين 2-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، يواصل سعر اليورو اليمو انخفاضه علي مستوي كافة البوم المحلية الاجنية، مقابل ارتفاع سعر اليورو اليوم في ارتفاع سعر اليورو في البنك المصر ي لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.53.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الاثنين 2-11-2020
انخفض سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية ليسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.43، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51، وفي المصرف العربقي الدولي سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51، وفي بنك عودة تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44.

أسعار اليورو
وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55، وفي المصرف المتحد تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59.

كما واصل اليورو اليوم تراجعه ليسجل في بنك مصر إيران التنمية للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك الاهلي اليوناني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59.
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الإثنين 2-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، يواصل سعر اليورو اليوم انخفاضه على مستوى كافة البنوك المحلية والاجنبية، مقابل ارتفاع سعره في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.53 جنيه.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الإثنين 2-11-2020

انخفض سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.43 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.51 جنيه، وفي بنك عوده تراجع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.23 جنيه وللبيع 18.44 جنيه.

أسعار اليورو

وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.55 جنيه، وفي المصرف المتحد تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.50 جنيه، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، أما في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

كما واصل اليورو اليوم تراجعه ليسجل في بنك مصر إيران للتنمية للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.69 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.58 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.39 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، أما في مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

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