رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2-11-2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:17 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
طباعة
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم
وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 2-11-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2-11-2020
محافظتا القاهرة والجيزة
الفجْر 4:41 AM
الشروق 6:09 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

الإسكندرية
صلاة الفجْر 4:47 AM
الشروق 6:16 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:31 PM

الإسماعيلية
صلاة الفجْر 4:37 AM
الشروق 6:06 AM
صلاة الظُّهْر 11:35 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:22 PM

السويس
صلاة الفجْر 4:36 AM
الشروق 6:04 AM
صلاة الظُّهْر 11:33 AM
صلاة العَصر 2:40 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:28 AM
الشروق 5:54 AM
صلاة الظُّهْر 11:26 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM

أسوان
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 12:08 PM
صلاة العَصر 3:21 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM

سوهاج
صلاة الفجْر 4:37 AM
الشروق 6:03 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:10 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM

مرسى مطروح
صلاة الفجْر 4:58 AM
الشروق 6:27 AM
صلاة الظُّهْر 11:55 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:22 PM
صلاة العِشاء 6:42 PM

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 3 أشقاء في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

رابط نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك

عروض الجمعة البيضاء 2020

بى. بى. سى: الأمير البريطانى وليام أصيب بكورونا

زلزال بقوة «5 ريختر» يضرب روسيا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

«بالسلامة والسلام».. قصة القصيدة المنسية لفؤاد حداد

صدور كتاب «القصص» للمؤلف الإيطالى الشهير جوزيبه تومازى

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن