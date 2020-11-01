وزير خارجية الصومال يلتقي السفير المصري في مقديشو

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عثمان، الأحد، بمكتبه في الوزارة، سفير مصر لدى مقديشو محمد إبراهيم نصر.وأوضحت الخارجية الصومالية في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين القاهرة ومقديشو.وتحظى العلاقات بين مصر والصومال باهتمام كبير من قبل قيادة البلدين وسط مساعي لزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.