تشكيل حكومة سنغالية تضم 33 وزيرًا و4 وزراء دولة

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال حكومة جديدة ضمت 33 وزيرًا و4 وزراء دولة.وشهدت الحكومة السنغالية الجديدة التي وفقًا لإذاعة داكار شخصيات من المعارضة والشباب.وبحسب ما أوردت الوكالة السنغالية للأنباء (رسمية)، فإن التشكيلة الجديدة للحكومة شهدت دخول عمر صار وزيرًا للمعادن والجيولوجيا، وهو الشخصية الثانية سابقًا في الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، وزعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين.كما دخلها يانخوبا دياتارا، وزيرًا للاقتصاد الرقمي والاتصال، وهو القيادي في حزب «ريومي»، فيما أسندت حقيبة الخارجية إلى الوزيرة آيستا تال صال، القادمة من حركة «أوزي لافنير».