كندا تنفي انتماء منفذ هجوم كيبيك لأي جماعات إرهابية

أكدت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، أن منفذ هجوم مدينة كيبيك لا ينتمي لأي جماعات إرهابية، مشيرة إلى أن الحادث ليس وراءه دوافع إرهابية.وألقت الشرطة الكندية القبض في وقت سابق اليوم على مشتبه به في مدينة كيبيك سيتي بعد مقتل شخصين طعنا وإصابة خمسة على يد رجل كان يرتدي زي القرون الوسطى ويلوح بسيف.وقالت الشرطة في وقت سابق إنه وفقا لمعلوماتهم الأولية، لا يوجد ما يشير إلى أن المشتبه به ربما يكون قد تصرف بناء على دوافع أخرى غير الشخصية.