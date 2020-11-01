7 إصابات بكورونا في هونج كونج

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة اليوم الأحد، تسجيل 7 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5330 حالة.وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" –في تصريح اليوم- إن 6 من حالات الإصابة المسجلة لها تاريخ سفر للخارج، فيما كانت الإصابة الأخيرة بعدوى محلية، مشيرة إلى أن مصدر الإصابة المحلية غير معروف.يشار إلى أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة "هونج كونج" يقف عند 105 حالات، فيما لا يزال 93 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 9 مرضى في حالة حرجة.