تجديد حبس المحامى أحمد حمزة البحقيرى 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حبس المحامي أحمد حمزة البحقيري، لاتهامه بحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتشاجر مع أسرة زوجته، وتهديدهم بالسلاح الناري، لخلافات عائلية بينهما، للمرة الثانية 15 يومًا.أحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامي أحمد البحقيري إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامي أحمد البحقيري في ضبط السلاح الناري داخل سيارته، وتبين أن السلاح دون ترخيص واستخدمه في ترويع المواطنين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامي المتهم أحمد البحقيري، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.