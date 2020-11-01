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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بث مباشر.. إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:08 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
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يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض انتخابات مجلس النواب 2020 النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فى مؤتمر صحفى عالمى من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

تفاصيل مؤتمر اعلان انتخابات مجلس النواب 2020


ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمستشار لاشين إبراهيم، يعقبها نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمتضمنة عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة في التصويت، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وكذا ما حصل عليه كل مرشح في تلك الانتخابات، وأسماء الفائزين، والمرشحين الذين لم يصلوا لنصاب الأغلبية المطلقة (50+1 من الأصوات الصحيحة) وسيخوضون جولة الإعادة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.

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