بث مباشر.. إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

تفاصيل مؤتمر اعلان انتخابات مجلس النواب 2020

ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كلمة للمستشار لاشين إبراهيم، يعقبها نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمتضمنة عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة أجريت فيها الجولة الأولى من الانتخابات، وعدد من أدلوا بأصواتهم، ونسبة المشاركة في التصويت، وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة، وكذا ما حصل عليه كل مرشح في تلك الانتخابات، وأسماء الفائزين، والمرشحين الذين لم يصلوا لنصاب الأغلبية المطلقة (50+1 من الأصوات الصحيحة) وسيخوضون جولة الإعادة.وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عدد من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة الأحد.