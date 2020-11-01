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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى نقل أموال الإخوان لخزانة الدولة.. 15 نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:54 م
تأجيل دعوى
تأجيل دعوى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بالتصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة لجلسة 15 نوفمبر لضم المستندات.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية أقامت دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء بالحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ونقلها للخزانة العامة للدولة.

وشملت الدعوى كل من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع مرشد الجماعة ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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