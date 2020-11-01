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مصر

وزير التعليم يعلن إطلاق قناتين جدد منتصف نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:39 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات الوزارة لإطلاق قناتين جدد، بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري، سيكون إحداهما للتعليم الفني، والأخرى للمرحلة الثانوية والثلاث سنوات الأولى من المرحلة الابتدائية.

وأكد الوزير أن فور انتهاء الوزارة من القناتين، سيحاول فريق العمل تسجيل العلوم والرياضيات باللغات، رغم التكلفة الباهظة.

وشدد الوزير، في تصريحات له، إن كان لابد أن يتم البدء بما يفيد الأغلبية العظمى من الطلاب، وتابع أنه عمل هائل في حد ذاته.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن القناة التعليمية "مدرستنا"، لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة "مدرستنا" من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تبث محتوى علمي للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادي.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

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