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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

متهم بتصنيع حشيش في منزله بالمرج: كانت أمانة عندي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:45 ص
حشيش
حشيش
حسام التمساح
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انكر المتهم بإدارة مسكنه لتصنيع وإنتاج مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المرج التهم الموجه له خلال التحقيقات أمام النيابة العامة.

وقال المتهم: "المخدرات والمضبوطات التي كانت معي لا تخصني وأحد الأصدقاء طلب مني الاحتفاظ بها لمدة يومين عندي أمانة، وفي اليوم الثالث تم القبض عليه".

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال تصنيع وتجهيز مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ويتخذ من الشقة سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته أدوات التصنيع (مكبس هيدروليكي حديدى - ميزان حساس- خلاط كهربائى - نشابة خشبية – قفازات، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام - كمية من مادة تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2،135 كيلو جرام - كمية من البودر المخدر تستخدم فى تصنيع مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).

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