إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات النواب اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو"، في الساعة الثانية ظهرا.ويحق للمرشحين خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في موعد أقصاه الثلاثاء القادم، على أن تقوم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام.يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة، هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج، ويومي 24 و25 في الداخل.