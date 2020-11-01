رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 01 نوفمبر 2020 الموافق 15 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يتّهم تركيا باتّباع نهج «عدوانى» تجاه شركائها فى حلف شمال الأطلسى

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:58 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب إردوغان بتبني موقف "عدواني" تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن التوترات قد تنحسر في حال أظهر إردوغان الاحترام وتوقف عن إطلاق الأكاذيب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ماكرون "لدى تركيا موقف عدواني تجاه حلفائها في حلف شمال الأطلسي"، مستنكرًا سلوك تركيا في سوريا وليبيا والمتوسط.

وأمل ماكرون بأن "تهدأ" الأمور، لكن من أجل أن يحدث هذا من الضروري أن "يحترم الرئيس التركي فرنسا ويحترم الاتحاد الأوروبي وقيمهما، وألا يطلق الأكاذيب وألا يتفوه بالإهانات".

ووصف ماكرون تدخل تركيا في سوريا بأنه "عدوان" على شركائه في حلف الأطلسي، قائلًا إن أنقرة لم تحترم حظر السلاح في ليبيا بينما أظهرت سلوكا "عدوانيا للغاية" في شرق المتوسط.

وأضاف أن "لدى تركيا ميولًا إمبريالية في المنطقة، وأعتقد أن هذه الميول ليست شيئا جيدًا لاستقرارها، هذا هو الأمر".

وعلى مدى أسابيع شهدت العلاقة بين تركيا وفرنسا توترات بلغت ذروتها نهاية الأسبوع الماضي عندما شكك إردوغان في صحة ماكرون العقلية.

وردت فرنسا باتخاذ خطوة غير عادية تمثلت باستدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور.

لكن وزير الخارجية جان-ايف لودريان أعلن السبت أن فرنسا ستعيد سفيرها إلى أنقرة بعد غياب أسبوع.

وقال لودريان لمحطة "ار تي ال" إن تركيا اتخذت "خيارا متعمدا باستغلال" قطع رأس مدرس فرنسي أظهر لطلابه رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد، متهمًا أنقرة بشن "حملة كراهية وتشهير ضدنا".

لكنه أضاف أن إدانة تركيا لاعتداء بسكين في كنيسة في نيس هذا الأسبوع كانت "مختلفة وواضحة ولا لبس فيها، لكن هذا لا يمنع أنقرة من تقديم إيضاحات".

وأضاف "طلبنا من سفيرنا العودة الى أنقرة غدًا لمتابعة طلب الإيضاح والشرح هذا مع السلطات التركية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

ماكرون: زمن حجر رشيد ما زال حيًا.. وأريد المساعدة فى معركتى ضد الجهل

«مكنتش عارف بعمل إيه».. كهربائى يعترف باغتصاب ابنته «12 عامًا»

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.. والقاهرة 20 درجة

الصور

image description

رحلة «جمال» بين أطلال حرب ليبيا مع فن «الأوتوكادو»

image description

جامعة أسيوط: تحميل المحاضرات الإلكترونية بشهر مسبق ضمن نظام التعليم الهجين

image description

مدينة أثاث دمياط.. نقلة نوعية للصناعة الوطنية

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا

image description

عمر خيرت يتألق فى حفل عالمى فى مركز المنارة

الأكثر قراءة

«أمه سلمته».. تفاصيل جديدة فى ضبط الطفل المتهم بصدم رجل مرور

«ضربة قوية».. لماذا اختار ماكرون الجزيرة للحديث حول أزمة الإساءة للنبي؟

3 عقوبات متوقعة تنتظر طفل المرور صاحب واقعة الاعتداء على رجل شرطة

غلق طريق «سوهاج - سفاجا» بسبب الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

الهند.. طبيب يشترى «مصباح علاء الدين» بـ 41 ألف دولار!

نقل مدرسة عمرها 85 عامًا بواسطة منصات هيدروليكية متحركة بالصين ( فيديو)

حل جديد لـ«رائحة الأقدام الكريهة»

برشلونة يتعادل أمام ديبورتيفو ألافيس 1–1 بالليجا

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
د.أحمد الخميسى
نحن والإسلام وفرنسا
ماجد حبته
أزمة فرنسا.. القرد والقرداتى
المزيد

الثقافة

بروفات مكثفة لـ «الليلة المحمدية» فى صحبة الهادى الأمين على البالون

5 سنوات على افتتاحه.. أدباء يرصدون ملامح تجربة بيت الشعر

«الثقافة الفلسطينية» تفتتح معرض تراثنا ذاكرتنا الجامعة (صور)

«هتموت بعد 6 شهور».. حكاية مصطفى محمود مع مرض غامض ولماذا أمره الطبيب بالزواج؟