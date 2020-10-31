السعودية تستقبل أولى رحلات العمرة غدًا: مستعدون للمرحلة الثالثة

أعلنت السلطات السعودية، السبت، جاهزية مطاراتها لاستقبال أولى رحلات العمرة القادمة إلى المملكة غدًا الأحد.من المقرر أن يستقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، غدًا الأحد أولى الرحلات لأداء مناسك العمرة، بعد السماح بعودة أداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".أشارت الوكالة إلى أن ذلك القرار يأتي بعد أن استكملت الهيئة العامة للطيران المدني استعداداتها لاستقبال المعتمرين القادمين إلى المملكة جوًا لأداء مناسك العمرة والزيارة.وقالت الهيئة إنها وفرت الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المسافرين القادمين للمملكة، بجانب ترتيبات تضمن خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تحليل حديث من جهات موثوقة ومعتمدة في الدول القادم منها المعتمرون، بحيث لا يتجاوز وقت إجرائهم للفحص 72 ساعة منذ لحظة وصولهم إلى المطار، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات، بجانب إجراءات احترازية أخرى.فيما أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، جاهزية الإدارات الخدمية بالمسجد الحرام لمواكبة متطلبات المرحلة الثالثة للعمرة عبر حزم من الخدمات الفنية والخدمية المُراعى في مخرجاتها متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لمواكبة الظروف الاستثنائية للجّائحة العالمية.