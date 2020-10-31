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مصر

«التخطيط»: 200 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحي لأسيوط

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:26 م
توصيل الصرف الصحي
توصيل الصرف الصحي لأسيوط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تخصيص 200 مليون جنيه لمشروع إنشاء محطة معالجة البصرة بمحافظة أسيوط الذي بدأ تنفيذه منتصف 2019 ويمتد حتى نهاية يوليو 2021، بالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى أن المشروع يهدف إلى توصيل خدمة الصرف الصحي لسكان المحافظة وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع مستوي الخدمات الأساسية على مستوى القرى الأكثر احتياجًا.

وقدرت الوزارة حجم مخصصات تنفيذ المشروع خلال العام المالى الماضى 2019 - 2020 نحو 13 مليون جنيه، أنفق منها 9.9 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 76%.

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