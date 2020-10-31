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مصر

الزراعة تقدم 10 نصائح للمزارعين لمواجهة الآثار السلبية للطقس

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:23 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرها الاستباقي للحالة المتوقعة فى ظل تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة.

وأوضح الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والمنسق العام للجنة أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار فى ظروف الطقس وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة غدا الأحد.

كما يتوقع انكسار واضح في درجات الحرارة نهارًا وتنخفض الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة وخاصة فى المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

وتقدم اللجنة وبالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي بعض النصائح الاستباقية وذلك لضمان تلافى أى آثار سلبية قد تحدث نتيجة حالة عدم الاستقرار هذه.

وأهم هذه التوصيات ما يلي:
1. وقف الري تمامًا لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء.
2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار فيجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.
‏3. تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "حيراتي" فى المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.
‏4. للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة حوالى 8-10 لتر حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب ريه بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.
‏5. التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات (ديدان ثمار القرعيات) – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول... الخ.
‏6. ضرورة إجراء رشات وقائية (بالمركبات النحاسية) للبصل المبكر فى الصعيد أو مشاتل البصل فى وجه بحري فى حال سقوط أمطار في هذه المناطق.
7. التحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم فى المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها.
‏8. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.
‏9. ضروري إبلاغ محالج الاكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة فى المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.
‏10. الرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعًا لتشقق الثمار.

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