«بألف سلامة» ثالث أغنيات تامر حسني في «خليك فولاذي» (فيديو)

طرح تامر حسني أحدث أغنياته المنفردة التي تحمل اسم بألف سلامة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وتعتبر أغنية "بألف سلامة" ثالث أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي.وطرح تامر حسني خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الأولى باسم "ما بطلناش إحساس"، والثانية حملت اسم "فجأة افترقنا".وعاد تامر من خلال ألبومه "خليك فولاذي" للتعاون مجددًا مع شركة روتانا، في الألبوم الذي يضم 12 أغنية منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور على الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".