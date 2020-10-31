تحليل لإطلالات رانيا يوسف في «الجونة السينمائي»

كانت لإطلالات الفنانة رانيا يوسف استايل وأناقة واختبارات معينة من جانبها في كل مرة تظهر بها على السجادة الحمراء ومن هنا تحدثنا مع مصممة الأزياء مي علام؛ للوقوف على الاطلالات وتحليلها بشكل كامل.أكدت مصممة الأزياء مي علام أن الإطلالات التي ظهرت بها النجمة رانيا يوسف هي الأبرز بين نجمات الوسط الفني والإعلامي في مهرجان الجونة السينمائي من ناحية الاستايل والتصميم والأناقة، حيث بدأت فعاليات المهرجان بفستان ساحر وأنيق للغاية يحتوي على قماش تول مطرز ومصنع بالتربهات والورد لتناسب تقسيمة الجسم.أضافت أنه في يوم الافتتاح اختارت لون يناسب لون بيج أظهرها بإطلالة ساحرة، ويناسب لون جسمها البرونزي وأعتقد أنه اللون المفضل لها وكذلك اللون الأسود الذي ظهرت به في حفل الختام الذي يحتوي على الهاند ميد الجريء والأنيق من ناحية الاستايل؛ كما يحتوي على تل مطرز وأقمشة جامب سوت.وتابعت: أما في فعاليات المهرجان ظهرت بإطلالة مميزة وأنيقة كالفستان الأزرق في اللون "الجولد" هذا تصميم قطعتين، لكن يظهر كقطعة واحدة مميزة وفستان آخر عبارة عن قماشة مطبوعة بشكل مميز مع الكشمير ولون البيج كما ظهرت بفستان أنيق للغاية لون أسود يحتوي على كرانيش يختلف عن اللون التي ظهرت به في الختام يشبه تصميم البليز بشكل كلاسيك أنيق.وواصلت: رانيا يوسف أفضل ممثلة ارتدت فساتين ضمن فعاليات المهرجان والأكثر جاذبية في التصميم والاستايل والألوان المتناغمة ذو الذوق الرفيع، لذلك هي خطفت الأجواء بقوة كعادة كل مهرجان تلفت الأنظار فيه.