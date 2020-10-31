غدًا.. اتحاد المستثمرين يناقش نتائج زيارة رئيس الوزراء للعراق

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، اجتماعًا بمقر الاتحاد، غدًا الأحد، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها، نتائج زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للعراق، على رأس وفد كبير، ضم الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، ومناقشة نتائج اجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسادة أعضاء اتحاد المستثمرين.كما يناقش الاجتماع اعتماد تشكيل لجنة دائمة بين وزارة المالية، واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة دراسة مشروع المنصة الإلكترونية، لترويج وبيع المنتجات المصرية.