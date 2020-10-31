172 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

أعلنت وزارة الصحة الكازاخية، اليوم السبت، عن تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة- وفقا لوكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية- أن 23 شخصًا تماثلوا للشفاء، بينما توفي شخصان آخران إثر إصابتهما بفيروس "كوفيد- 19".وأشارت السلطات إلى أنه منذ الأول من أغسطس الماضي، سجلت كازاخستان 37 ألفًا و746 إصابة بفيروس كورونا، في حين تعافى 28 ألفًا و710 أشخاص، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 401 وفاة.