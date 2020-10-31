حجز صاحب مصنع متهم بحيازة 7 أطنان حلوى مجهولة المصدر

أمرت نيابة الزيتون بحجز صاحب مصنع لإنتاج الحلوى 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث لحيازته 7 أطنان حلوى المولد مجهولة المصدر داخل المصنع.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بدائرة قسم شرطة الزيتون بحوزته 6.84 طن حلوى المولد - عسل جلوكوز - سكر حر - فول سوداني - حمص بدون بيانات أو بدون مستندات مجهولة المصدر - مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.