الأرثوذكسية تحتفل بتذكار القرعة الهيكلية لاختيار البابا شنودة الثالث

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بتذكار القرعة الهيكيلة لاختيار البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، والبطريرك الـ117.والبابا شنودة الثالث وُلِد باسم نظير جيد روفائيل، في 3 أغسطس 1923، وهو البابا رقم 117.وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956).والتحق البابا شنودة الثالث بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وبدأ بدراسة التاريخ الفرعوني والإسلامي والتاريخ الحديث، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947، وفي السنة النهائية بكلية الآداب التحق بالكلية الإكليركية.وبعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية الإكليركية عمل مدرسًا للتاريخ، وحضر فصولا مسائية في كلية اللاهوت القبطي وكان تلميذًا واستاذاُ في نفس الكلية في نفس الوقت.وعندما رحل البابا كيرلس السادس، في 9 مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا شنودة الثالث للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 وبذلك أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.