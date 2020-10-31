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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط عصابة لتزوير مستندات السيارات المهربة جمركيا وترخيصها

السبت 31/أكتوبر/2020 - 12:11 م
تزوير مستندات
تزوير مستندات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب السيارات المهربة جمركيًا والتلاعب في أجزائها واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها نظير مبالغ مالية بالقاهرة.

البداية بورود معلومات لقسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة عن قيام 6 أشخاص (عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية تزوير والمقضى فيها بالسجن المؤبد، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا جنائية، عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة سرقة تيار كهربائى والمقضى فيها بالحبس شهر، عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى جنحة تبديد والمقضى فيها بالحبس سنة، شخصان آخران)، بتكوين فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركيًا من دولتين عربيتين وسيارات الحوادث والتلاعب فى أجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها نظير مبالغ مالية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط أيدوها، حيث اعترف أحدهم بقيامه بالاشتراك مع آخر بجلب السيارات المهربة جمركيًا وإدخالها عبر المنافذ الجمركية، وعقب انتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقوما بالتلاعب بأجزائها الجوهرية واصطناع مستندات ملكية وترخيصية بقصد الإعداد لبيعها لراغبي الشراء بالاشتراك مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم وأقروا بقيامهم بتزوير واصطناع مستندات ملكية لـ11 سيارة "معدين للبيع"، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المٌشار إليها بأماكن إخفائها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بقيامهم بجلب 37 سيارة أخرى والتلاعب فى أجزائها الجوهرية واصطناع وتزوير مستندات ملكية وترخيصها وإعادة نقل قيدها وملكيتها وبيعها للمواطنين، ولقد تم فحص الملفات الترخيصية الخاصة بتلك السيارات وتبين وجود تلاعب فى أجزائها الجوهرية وتزوير مستندات المكلية الخاصة بها، وجارى العمل على ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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