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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

دقيقة حداد على روح محمود ياسين في أولى حفلات «سينما أوبرا الإسكندرية»

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
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نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، مساء أمس، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، في أولى حفلات الموسم الفنى الجديد بحضور أعضاء السلك القنصلي بالإسكندرية وأبطال مصرمن المحاربين القدامى، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الفنان الكبير أحمد بدير.

بالحفل الفيلم الروائى "حائط البطولات" بطولة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل محمود ياسين بطل فيلم العرض، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضور أحمد بدير أدارها الناقد السينمائى أحمد النبوى، حيث تحدث بدير عن مشاركته فى حرب الاستنزاف وحرب 73 وفخره بالمشاركة فى تلك الملحمة الوطنية، مشيرًا إلى عظمة الجيش المصرى والمصريين ورجوع العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

ثم شارك الفنان محمد الخولى بباقة من أجمل الأعمال الوطنية منها «أحلف بسماها.. أهو ده اللى صار.. عبد الودود.. أم الدنيا.. الحدود»، بمشاركة أطفال كورال أوبرا الإسكندرية «مريم زينة.. أحمد مدحت.. جنى إلإيهاب».

وجاءت عودة وإدراج نادى السينما ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا فى الموسم الفنى لعام ٢.١٨-٢.١٩ بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة لنشر الوعي في المجتمع.


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