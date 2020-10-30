ماس كهربائي وراء حريق شقة في فيصل

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية فى الحريق الذى نشب بشقة سكنية فى حى فيصل.ورجحت المعاينة أن الماس الكهربائى قد يكون سبب الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا بنشوب حريق فى شقة بحى فيصل، وتم إخطار الحماية المدنية التى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمساكن المجاورة.