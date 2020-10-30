1.7 مليون شخص بالمستوطنات الحضرية فى كينيا تأثروا بكورونا

قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي طومسون فيرى، إن ما يُقدَّر بنحو 1.7 مليون شخص في المستوطنات الحضرية غير الرسمية في كينيا تأثروا سلبًا بوباء "كورونا"، معربًا عن قلق المنظمة البالغ بشأن الحالات الجديدة التي تنتشر عبر المراكز الحضرية هناك، مشيرًا إلى أن الكثير من بؤر الانتشار الساخنة تحتاج إلى المساعدة.وأضاف فيري، في مؤتمر صحفي بجنيف، اليوم الجمعة، أن المنظمة ستُقدِم مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من 400 ألف شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية في نيروبي ومومباسا، استجابة لنقص الغذاء والجوع بين فقراء الحضر بسبب الوباء.وأشار المتحدث إلى أن البرنامج الأممي بصدد تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 100 ألف شخص لمدة 3 أشهر، مضيفًا أن المنظمة حصلت فقط على 36% من المتطلبات التي أدرجتها في نداء الطوارئ للأمم المتحدة، التي تبلغ قيمتها 64 مليون دولار، ويُستخدَم ما جُمِع حاليًا للوصول إلى الأسر الأكثر فقرًا.وذكر البرنامج الأممي أنه بالتمويل الكافي يمكنه تقديم المساعدة إلى ما يقرب من 725 ألف شخص في المستوطنات غير الرسمية فى نيروبى وغيرها من مناطق التفشي الساخنة.وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى أن المنظمة بحاجة لتمويل قيمته 45.4 مليون دولار أخرى لتوفير الأمن الغذائي في المستوطنات العشوائية بالمدن الكبرى مع الاستمرار في تقديم المساعدة الفنية للتدخلات الحكومية في حالات الطوارئ.