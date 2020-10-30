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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة سويسرية تحكم بالسجن والغرامة لأعضاء «الشورى الإسلامي»

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:10 م
محكمة
محكمة
مروة عنبر
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أصدرت محكمة سويسرية حكما بالسجن وغرامات على اثنين من أعضاء الهيئة المشرفة على تسيير مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا، بتهمة الدعاية الإرهابية.

ووفقا لما ذكرته قناة "سويس إنفو"، كانت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا جنوب سويسرا أصدرت حكمين بالسجن على كل من رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا، نيكولا بلانشو 18 شهرا، والمتحدث باسمه قاسم إيلي 15 شهرا، كما قررت تغريم كل منهما بخمسمائة فرنك أى ما يعادل 550 دولارا.

وأفادت القناة بأنه تم إعادة محاكمة الرجلين بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية في مارس 2020 الحكم الذي صدر في وقت سابق والقاضي بتبرئة مسؤولي المجلس من تهمة الدعاية الإرهابية.

يذكر أن بلانشو وإيلي اتهما ببث مقاطع فيديو دعائية دعما لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية برأتهما في عام 2018 لأسباب ذات طابع إجرائي، وفي المقابل، حكم على نعيم الشارني، مؤلف المقطع بالسجن لعشرين شهرا مع وقف التنفيذ.

وعقب بث تلك المقاطع التحق العشرات من الشبان السويسريين بصفوف منظمات عنيفة ومصنفة إرهابية، مثل القاعدة وداعش خلال السنوات الأخيرة.

وألغت المحكمة الفدرالية في لوزان تبرئة بلانشو وإيلي، قائلة إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت من خلال الإفراط في مراعاة الشكليات الإجرائية.

و تعلقت التهم التى وجهت للمتهمين، بمقابلة أجراها الشارني في سوريا في عام 2015 مع عضو بارز في تنظيم القاعدة، ووفقا للائحة الاتهام، استخدمت مقاطع مسجلة للمقابلة لاحقا كدعاية لعضو تنظيم القاعدة المعني كما تم نشر مقطعي فيديو على موقع يوتيوب.

وطلب مكتب المدعي العام الفدرالي خلال إعادة المحاكمة فى أكتوبر الجارى فرض عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 24 و20 شهرا على كل من بلانشو وإيلي.

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