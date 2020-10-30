مواعيد تطعيمات الأطفال من الشهر الأول حتى الثامن عشر

-عند الولادة

- الشهر الثاني

- الشهر الرابع

-

الشهر

السادس

-الشهر التاسع

-الشهر الثاني عشر

- الشهر الثامن عشر

في إطار مجهودات وزارة الصحة لنشر التوعية بشأن ضرورة حصول المولود على التطعيمات، نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، عددًا من المنشورات التوعوية عن جداول من عمر يوم وحتى 18 شهرًا.ترصد الدستور أهم التطعيمات:يتم تطعيم المولود ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي B خلال الـ 24 ساعة الأولى من الميلاد حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن بالإضافة إلي تطعيم ضد شلل الأطفال (الجرعة الصفرية) والتطعيم ضد الدرن (BCG) من خلال الحقن داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.يتم تطعيم المولود ضد شلل الأطفال من خلال نقطتين على اللسان كجرعة أولى، كما يحصل على تطعيم خماسي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس - الالتهاب الكبدي الفيروسي B - الإنفلونزا البكتيرية) من خلال الحقن بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيمن.يحصل الطفل على تطعيم ضد شلل الأطفال وتكون الجرعة الثانية نقطتين على اللسان.تطعيم ضد شلل الأطفال بالحقن "سولك" حقنا بالعضل في الجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر.أكد الوزارة على ضرورة حصول المولود على خمس جرعات من تطعيم ضد شلل الأطفال، يحصل المولود على الجرعة الثالثة من خلال نقضتين على اللسان.-يحصل المولود على التطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر التاسع وتكون هذه الجرعة الرابعة، بالإضافة إلي كبسولة فيتامين "أ".يحصل المولود على الجرعة الأخيرة من تطعيم ضد شلل الأطفال وهي الجرعة الخامسة نقطتين على اللسان، فضلًا عن الحصول على تطعيم ضد (الحصبة - النكاف - الحصبة الألماني)، ويحصل على الجرعة الأولى حقنا تحت الجلد بالذراع الأيمن من تطعيم "أم أم أر".يحصل المولود على تطعيم ضد شلل الأطفال وتكون هي الجرعة المنشطة من خلال نقطتين على اللسان، ويحصل على تطعيم ثلاثي ضد (الدفتيريا - السعال الديكي - التيتانوس) في العضل بالجزء الخارجي من منتصف الفخذ الأيسر.