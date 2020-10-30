كواليس إعفاء وكيل «أوقاف القاهرة» من منصبه

صدر قرار وزارة الأوقاف بإعفاء طارق عبدالوهاب من منصبه كوكيل لمديرية أوقاف القاهرة وعودته إلى وظيفته الأساسية كإمام وخطيب كمحاولة لإنهاء الجدل حول أدائه، والاتهامات المتعددة التي طالته بارتكاب عدة مخالفات تمثل إخلالًا بصالح العمل الدعوي.وكانت أروقة وزارة الأوقاف شهدت في الأيام الماضية جدلًا واسعًا حول مصير وكيل مديرية أوقاف القاهرة بعد الاتهامات التي طالته بارتكاب مخالفات لا تتناسب مع وظيفته.ويأتي قرار إعفاء «عبدالوهاب» من منصبه كمحاولة لإنهاء الجدل الدائر وذلك في إطار حرص الوزارة على التصدي لأي وقائع تمس صورة الأئمة والدعاة، ومعاقبة أي شخص يحاول المتاجرة بالزي الأزهري أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في أي مخالفات.